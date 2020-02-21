Apple может разрешить пользователям выбирать приложения по умолчанию

Согласно отчету Bloomberg, Apple изучает возможность изменения политики в отношении приложений для iOS, чтобы смягчить антимонопольные проблемы. Компания Apple сообщила, что могут позволить владельцам мобильных устройств менять браузер или приложение для просмотра электронной почты, карт и музыки по умолчанию, которые были разработаны другими фирмами.

Внутри компании также ведутся разговоры о том, должна ли Apple позволить сторонним музыкальным сервисам стать по умолчанию для Siri, а также разрешить их использование с HomePod. Тем не менее, есть одно приложение, которое заметно отсутствует в отчете, и это iMessage, которое является одним из наиболее защищенных экосистемных преимуществ компании.

Каковы бы ни были причины изменения, это может также предотвратить расходы на будущие судебные иски против компании на основании антиконкурентной практики, а также обвинений в использовании iOS для рекламы и в App Store для продвижения своих собственных приложений на лояльную клиентскую базу.