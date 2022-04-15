Apple начала тестировать девять моделей Mac с чипами M2

Apple может вскоре выпустить новую линейку компьютеров Mac, оснащенных чипом нового поколения собственного производства. По словам Марка Гурмана, технический гигант начал массовое тестирование как минимум девяти моделей Mac с четырьмя разными чипами M2, что говорит о том, что Apple готовится к их запуску. Apple тестирует компьютеры с помощью сторонних приложений из App Store.

Сообщается, что одним из тестируемых устройств является MacBook Air с чипом M2, который имеет восемь ядер ЦП и 10 ядер для графики, по сравнению с восемью в текущей модели. Предыдущие отчеты предполагают, что следующий MacBook Air будет иметь существенный редизайн, который может включать более тонкую рамку, больше портов и зарядку MagSafe. Apple также, по-видимому, тестирует пару версий Mac mini на базе чипов M2 и M2 Pro, а также MacBook Pro M2 начального уровня с теми же характеристиками, что и у вышеупомянутого MacBook Air.
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