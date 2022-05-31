Apple не представит AR-гарнитуру и realiOS на предстоящей конференции WWDC 2022

Много шумихи вокруг WWDC 2022 в этом году во многом связана с возможным предварительным просмотром гарнитуры Apple AR, это первый раз, когда технологический гигант переходит в совершенно новую категорию. Поскольку основное выступление будет состоять в основном из предварительных обзоров программного обеспечения, ожидается, что RealityOS, платформа, встроенная в гарнитуру, также получит достаточное время для выступления. К сожалению, один из аналитиков считает, они не будут показаны на WWDC 2022.

Несмотря на то, что термин «realityOS» недавно был зарегистрирован как торговая марка , аналитик Минг-Чи Куо не верит, что гарнитура дополненной реальности и специальное программное обеспечение для нее будут показаны прессе в ближайшие дни. По словам Куо, носимые устройства еще не запущены в массовое производство, что позволяет предположить, что конечный продукт еще не завершен. Аналитик делает несколько веских указаний на то, что Apple воздерживается от предварительного просмотра как своей RealOS, так и гарнитуры AR. Во-первых, между официальным запуском продукта все будет много времени, и за это время конкуренты Apple смогут скопировать различные аспекты гарнитуры дополненной реальности, в основном ее дизайн, и внедрить ее в свое собственное устройство. Тот же подход может быть применен к realityOS, и довольно скоро мы можем увидеть, как различные компании запускают свои версии гарнитур дополненной или смешанной реальности раньше, чем Apple. OPPO уже работает над запуском своей первой пары очков дополненной реальности, за ней следует Xiaomi, которая недавно подала патент на такое же носимое устройство. Также не секрет, что AR-гарнитура Apple столкнулась с проблемами именно тогда, когда ее разработка началась семь лет назад. Несколько недель назад сообщалось, что устройство испытывает некоторые проблемы с перегревом и программным обеспечением , что вынудило Apple отложить запуск гарнитуры AR на начало 2023 года. Короче говоря, Apple имеет смысл отложить запуск как продукта, так и программного обеспечения.
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