Apple обновила дизайн интерфейса CarPlay

А когда пользователь получит звонок или текстовое сообщение, эти уведомления не будут занимать значительную часть экрана — вместо этого они будут размещены в небольшой области на экране, чтобы водитель мог сосредоточиться на навигации, не отвлекаясь на сообщения. Кроме того, система CarPlay получит поддержку быстрых реакций, позволяя быстро отвечать на сообщения с помощью эмодзи. Самое крупное обновление — это поддержка виджетов. CarPlay сможет подтягивать виджеты с вашего смартфона. Также появилась поддержка Live Activities — уведомлений в реальном времени, которые полезны для отслеживания длительности полёта или доставки заказов. Отличная новость как для пользователей CarPlay. Выглядит интересно, но нужно смотреть и пробовать вживую.