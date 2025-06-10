Apple обновила дизайн интерфейса CarPlay

Вчера компания Apple анонсировала масштабные обновления своих операционных систем, которые в том числе затронули CarPlay — интерфейс для автомобильных развлекательных систем. Автомобили, совместимые с CarPlay и CarPlay Ultra, получат преимущества от нового обновления как в плане эстетики, так и удобства использования встроенных функций. Это хорошая новость, так как список автомобилей, поддерживающих CarPlay, довольно большой, а вот CarPlay Ultra пока поддерживается только в автомобилях Aston Martin. В новом оформлении CarPlay язык дизайна под названием названием Liquid Glass интегрируют в экран вашего автомобиля, адаптируя внешний вид интерфейса для светлого и тёмного режимов.

А когда пользователь получит звонок или текстовое сообщение, эти уведомления не будут занимать значительную часть экрана — вместо этого они будут размещены в небольшой области на экране, чтобы водитель мог сосредоточиться на навигации, не отвлекаясь на сообщения. Кроме того, система CarPlay получит поддержку быстрых реакций, позволяя быстро отвечать на сообщения с помощью эмодзи. Самое крупное обновление — это поддержка виджетов. CarPlay сможет подтягивать виджеты с вашего смартфона. Также появилась поддержка Live Activities — уведомлений в реальном времени, которые полезны для отслеживания длительности полёта или доставки заказов. Отличная новость как для пользователей CarPlay. Выглядит интересно, но нужно смотреть и пробовать вживую.
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