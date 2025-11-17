Apple отказалась от Mac Pro

Текущее поколение Mac Pro в этом году так и не получило M3 Ultra, в отличие от Mac Studio, — производительная рабочая станция от Apple всё ещё ограничена прошлогодним M2 Ultra. Более того, появилась информация о том, что внутри компании Mac Studio фактически рассматривают как замену Mac Pro. Объясняется это тем, что с момента перехода на Apple Silicon в 2020 году большой компьютер стал избыточным и неоправданно дорогим для большинства пользователей. Когда Mac Pro впервые представили с процессором Intel Xeon, его огромный корпус выглядел логично — внутри было место для массивной системы охлаждения, которая справлялась с прожорливым процессором и при этом оставалась тихой. Кроме того, версия на Intel позволяла пользоваться множеством слотов PCIe, ставить видеокарты AMD и расширять оперативную память обычными модулями.

После перехода на Apple Silicon возможность физически нарастить память исчезла из-за архитектуры объединённой RAM, а оставшиеся слоты расширения годятся разве что для установки дополнительных накопителей или карт захвата. Учитывая и без того высокую цену Mac Pro, такие апгрейды превращают итоговый счёт в нечто пугающее, поэтому выбор в пользу Mac Studio выглядит очевидным. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple практически отказалась от Mac Pro, считая Mac Studio достойным наследником и будущим своей производительной линейки. Соответственно, если вы ждали Mac Pro для апдейта, то самое время посмотреть в сторону более компактного решения.