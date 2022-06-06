Apple отложила релиз AR-гарнитуры на 2023 год

Apple планирует провести мероприятие WWDC 2022 сегодня, то есть в понедельник, 6 июня. Мы ожидаем, что Apple анонсирует iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и многое другое. Однако вполне вероятно, что Apple также объявит о новом оборудовании на своем мероприятии — ожидается, что на этом этапе компания объявит о своем обновленном MacBook Air. Также ранее сообщалось, что Apple представит на мероприятии свою гарнитуру виртуальной реальности. Но согласно новому отчету, AR-гарнитура Apple отложена до следующего года и не будет анонсирована на сегодняшнем мероприятии WWDC. В отчете упоминается, что у долгожданной гарнитуры AR/VR от Apple возникают проблемы с температурой из-за процессора.

Журналисты информационного издания The New York Times сообщают, что AR-гарнитура требует некоторое время на доработку, прежде чем Apple решит представить ее публике. Это не первый раз, когда мы слышим подробности о задержке выпуска гарнитуры дополненной реальности. В прошлом месяце во многих сообщениях говорилось, что Apple отложит выпуск гарнитуры, о которой давно ходят слухи. Марк Гурман также предположил еще в январе, что гарнитура сталкивается с производственными проблемами, связанными с температурой устройства, и не будет выпущена до 2023 года. Более того, компания Apple наняла Майка Роквелла, инженера из Dolby Technologies, и поручила ему возглавить работу над этим направлением. По словам двух человек, знакомых с проектом, его ранние попытки создать продукт с дополненной реальностью были затруднены из-за слабой вычислительной мощности. По словам этих людей, продолжающиеся проблемы с питанием батареи вынудили Apple отложить выпуск до следующего года.