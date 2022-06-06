Apple отложила релиз AR-гарнитуры на 2023 год

Apple планирует провести мероприятие WWDC 2022 сегодня, то есть в понедельник, 6 июня. Мы ожидаем, что Apple анонсирует iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и многое другое. Однако вполне вероятно, что Apple также объявит о новом оборудовании на своем мероприятии — ожидается, что на этом этапе компания объявит о своем обновленном MacBook Air. Также ранее сообщалось, что Apple представит на мероприятии свою гарнитуру виртуальной реальности. Но согласно новому отчету, AR-гарнитура Apple отложена до следующего года и не будет анонсирована на сегодняшнем мероприятии WWDC. В отчете упоминается, что у долгожданной гарнитуры AR/VR от Apple возникают проблемы с температурой из-за процессора.

Журналисты информационного издания The New York Times сообщают, что AR-гарнитура требует некоторое время на доработку, прежде чем Apple решит представить ее публике. Это не первый раз, когда мы слышим подробности о задержке выпуска гарнитуры дополненной реальности. В прошлом месяце во многих сообщениях говорилось, что Apple отложит выпуск гарнитуры, о которой давно ходят слухи. Марк Гурман также предположил еще в январе, что гарнитура сталкивается с производственными проблемами, связанными с температурой устройства, и не будет выпущена до 2023 года. Более того, компания Apple наняла Майка Роквелла, инженера из Dolby Technologies, и поручила ему возглавить работу над этим направлением. По словам двух человек, знакомых с проектом, его ранние попытки создать продукт с дополненной реальностью были затруднены из-за слабой вычислительной мощности. По словам этих людей, продолжающиеся проблемы с питанием батареи вынудили Apple отложить выпуск до следующего года.
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей…
Тестируемый сегодня моноблок Acer Aspire C27-1655, работающий на базе операционной системы Windows, ориен…
Gigabyte анонсировала мини-ПК Aorus Model S на базе Intel Co…
Компания Gigabyte расширяет ассортимент игровых ПК представив мини-систему Aorus Model S. Напомним, что к…
Сервисы Microsoft не работали все выходные…
Из-за сбоя Xbox Live некоторые игроки не могли запускать облачные игры, играть в свои цифровые версии игр…
Представлен игровой компьютер MSI MAG META 5 5E на базе AMD…
MSI выпускает игровой настольный компьютер MSI MAG META 5 5E. Он построен на базе процессора AMD Ryzen 7 …
Google закрывает сервис Duo…
Google объявил сегодня, что объединяет два своих приложения для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платфо…
Fnatic и Chillblast объявили о партнерстве…
Британский производитель компьютеров Chillblast, получивший наибольшее количество наград, станет эксклюзи…
В Индии запущены настольные ПК Lenovo Thinkcentre Neo Enterp…
В Индии представлены настольные ПК - Lenovo Thinkcentre Neo Enterprise с процессорами Intel Core 12-го по…
Apple отложила релиз AR-гарнитуры на 2023 год…
Apple планирует провести мероприятие WWDC 2022 сегодня, то есть в понедельник, 6 июня. Мы ожидаем, что Ap…
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor