Apple покажет новый iPad Pro, но он никому не нужен

Более того, по данным источника, южнокорейская компания LX Semicon может выступить поставщиком матрицы для экранов нового iPad Pro, а массовое производство компонентов для устройства начнётся в апреле или мае текущего года. На прошлой неделе также появились слухи, что Apple готовится к выпуску двух новых базовых моделей iPad с чипом A17 Pro, а также новых моделей iPad Air, которые, как ожидается, будут оснащены чипом M4. Всё это выглядит достаточно интересно на фоне того, что производитель явно растерял долю рынка планшетов и теперь хочет вернуть себе позиции за счёт более мощных новых решений. Это действительно может сработать, потому что пользователи любят планшеты, но только в том случае, если они выглядят интересно и дают что-то новое. А старый iPad Pro с новой матрицей — не так уж увлекательно звучит.