Apple покажет новый iPad Pro, но он никому не нужен

В прошлом мае компания Apple выпустила два iPad Pro с OLED-дисплеями, а теперь появились слухи о том, что в этом году компания из Купертино планирует представить ещё как минимум один новый iPad Pro с OLED-экраном. Эту информацию опубликовало южнокорейское издание The Elec, которое также сообщило, что новый iPad Pro с OLED-дисплеем будет похож на прошлогодние модели, поскольку изменения в плане корпуса будут минимальными и ждать чего-то существенно нового точно не стоит. Напомним, в 2024 году Apple выпустила два iPad Pro с OLED-дисплеями — один с 11-дюймовым экраном и батареей на 8160 мАч, а другой — с 13-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 10290 мАч.

Более того, по данным источника, южнокорейская компания LX Semicon может выступить поставщиком матрицы для экранов нового iPad Pro, а массовое производство компонентов для устройства начнётся в апреле или мае текущего года. На прошлой неделе также появились слухи, что Apple готовится к выпуску двух новых базовых моделей iPad с чипом A17 Pro, а также новых моделей iPad Air, которые, как ожидается, будут оснащены чипом M4. Всё это выглядит достаточно интересно на фоне того, что производитель явно растерял долю рынка планшетов и теперь хочет вернуть себе позиции за счёт более мощных новых решений. Это действительно может сработать, потому что пользователи любят планшеты, но только в том случае, если они выглядят интересно и дают что-то новое. А старый iPad Pro с новой матрицей — не так уж увлекательно звучит.
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