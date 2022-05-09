Apple последним апдейтом сломала AirTags

Согласно новости издания Wall Street Journal, AirTags от Apple рассылают «фантомные» предупреждения, которые сбивают с толку пользователей iPhone. AirTags, которые были запущены в прошлом году, оснащены мерами защиты от преследования, которые предназначены для предупреждения пользователей, когда неизвестный AirTag был обнаружен рядом с пользователем в течение длительного периода времени. Идея состоит в том, чтобы воспрепятствовать использованию AirTags для отслеживания людей без их согласия. WSJ сообщает, что эти ложные предупреждения обычно появляются посреди ночи и начали появляться в последние недели. Когда человек получает неизвестное предупреждение от AirTag, он должен увидеть сопроводительную карту, которая показывает, где и как долго AirTag был обнаружен.

Однако эти ложные тревоги сопровождаются картами, изображающими несколько прямых линий, исходящих из местоположения человека. Если вы когда-либо видели неизвестное предупреждение AirTag, это очень необычно и, похоже, указывает на ошибку в системе. Неясно, насколько распространено это конкретное ложное срабатывание, хотя это не единственный тип ложной тревоги, с которой может столкнуться человек. Во время тестирования функций безопасности AirTag журналистов неоднократно уведомляли, что их собственный AirTag преследует человека, хотя это не так. Несколько пользователей сообщили об аналогичном опыте в Reddit и других социальных сетях. Вероятно, что-то случилось с прошивкой.
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