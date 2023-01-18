Apple представила новое поколение HomePod с улучшенным звуком

Но кардинальных изменений внутри HomePod, конечно, не произошло. Производитель слегка обновил излучатели, чтобы они могли позволить себе воспроизведение более низких и высоких частот, были реализованы новые функции для работы со смартфоном и поддержка новейших кодеков беспроводной передачи звука, но на этом, собственно, всё. Дело в том, что колонка и так очень достойная — даже прошлое поколение большинству покупателей закроет все возможные сценарии использования, удовлетворив любые запросы. Новая же колонка нужна тем, кто давно о ней мечтал и хочет получить более современное решение за эти деньги. Возможно, на рынке есть множество колонок, которые звучат даже лучше, чем новая HomePod, но у них нет такой глубокой интеграции с iPhone.