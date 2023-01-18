Apple представила новое поколение HomePod с улучшенным звуком

Далеко не все знаю о том, что у компании Apple на самом деле имеются не только смартфоны, ноутбуки и планшеты, но и масса дополнительных аксессуаров и устройств, которые стоят внимания. Например, многие годы производитель выпускал колонку HomePod, которая обладает достаточно внушительным качеством звука, приличным дизайном и множеством функций, связанных с голосовым помощником Siri и экосистемой Apple. И хотя производитель много лет не выпускал обновлений для HomePod, в этом году компания всё же решила своё устройство проапгрейдить — новинка стоит 299 долларов, предоставляя достаточно высокое качество звучания, привлекательный дизайн корпуса и, конечно же, множество функций при подключении к смартфону.

Но кардинальных изменений внутри HomePod, конечно, не произошло. Производитель слегка обновил излучатели, чтобы они могли позволить себе воспроизведение более низких и высоких частот, были реализованы новые функции для работы со смартфоном и поддержка новейших кодеков беспроводной передачи звука, но на этом, собственно, всё. Дело в том, что колонка и так очень достойная — даже прошлое поколение большинству покупателей закроет все возможные сценарии использования, удовлетворив любые запросы. Новая же колонка нужна тем, кто давно о ней мечтал и хочет получить более современное решение за эти деньги. Возможно, на рынке есть множество колонок, которые звучат даже лучше, чем новая HomePod, но у них нет такой глубокой интеграции с iPhone.
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