Apple представит AR-гарнитуру на процессоре М2 уже 5 июня

Хотя презентация WWDC 2023 предпочтительно будет посвящена анонсам новых версий операционных систем, компания также планирует показать и некоторые аппаратные новинки. Одним из этих устройств будет новая AR-гарнитура, которая активно обсуждается на просторах интернета уже очень длительное время. Аналитики предполагают, что Apple с большой долей вероятности представит AR-гарнитуру на мероприятии WWDC и что гаджет действительно готов не только к анонсу, но и к серийному производству. Впрочем, стоит напомнить, что на протяжении нескольких лет мы слышали очень много противоречивой информации о данной гарнитуре дополненной реальности — одни инсайдеры говорили, что продукт готов, другие же уверяли, что компания пока что не может выпустить такое сложное устройство в продажу по целому ряду причин.

Сейчас же известные поставщики информации заявляют, что у новой гарнитуры будет сразу 12 оптических сенсоров, которые будут отслеживать движения головы пользователя, и работать они будут на базе чипов М2 и от внешнего источника питания. В результате пользователь получает возможность смотреть 4К-контент на своей гарнитуре и наслаждаться различными видами развлекательного контента. Проблема только в том, что стоимость этой гарнитуры должна составить примерно 3000 долларов — это очень дорого для гаджета, который не является инструментом для создания контента. Соответственно, фанатов у новинки будет не так уж много как минимум на старте.