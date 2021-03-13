Apple прекращает выпуск компьютеров iMac Pro

Apple объявила о прекращении производства компьютеров iMac Pro. Напомним, что компьютеры Apple iMac Pro были выпущены в 2017 году. Компьютер оснащен процессором семейства Intel Xeon W (до 18 ядер), 27-дюймовым дисплеем Retina 5K, графическим процессором от AMD, оперативной память от 32 ГБ, твердотельным накопителем до 4 ТБ и современными разъемами.

С момента запуска iMac Pro не получал каких либо обновлений, что и повлияло на его общий рейтинг производительности. В августе прошлого года Apple выпустила новый iMac, который удовлетворил потребности пользователей, так как предлагает лучшую производительность. Базовую версию компьютера Apple iMac Pro можно будет заказать до того, пока не закончатся товарные запасы.