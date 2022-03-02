Apple работает над темным режимом для браузера Safari

Apple представила темный режим с iOS 13 и дала разработчикам возможность обновить интерфейс своего приложения, чтобы он соответствовал системе. Теперь предстоящее переключение темного режима для Safari позволит пользователям переключаться на более темную тему, а также исправлять сайты, которые неправильно отображают тему, в соответствии с настройками устройства. Помимо переключения темного режима, Apple также разрабатывает новую опцию для блокировки модальных всплывающих окон на определенных веб-сайтах в Safari. Модальные всплывающие окна, которые появляются на вашем экране, могут выглядеть как предупреждения, и их нужно закрывать с помощью кнопки «Отмена». Помимо этого, Apple также работает над новым API, который будет контролировать процесс согласия на использование файлов cookie, используемых веб-сайтами.