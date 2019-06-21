Apple рассматривает возможность переноса 30% производства из Китая

Apple рассматривает вопрос о перемещении от 15% до 30% всей продукции iPhone из Китая, и попросил своих основных поставщиков взвесить расходы. Потенциальные шаги стимулируются ростом торговой напряженности между США и Китаем.

Еще в мае Китай заявил, что введет 25% тариф на товары США в ответ на план президента Дональда Трампа о повышении тарифов на товары, импортируемые из Китая. Аналитики прогнозируют рост стоимости iPhone до 14%, хотя генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что этого не произойдет.

В Купертино рассматривают в качестве приоритетных регионов для начала производства фирменной техники Индию и Бразилию. А вот в отношении Индонезии, Вьетнама и Таиланда, которым прочили будущее основных стран-производителей, компания пока осторожничает. Возможно, это связано с тем, что она уже имела опыт сборки фирменной продукции в Бразилии и Индии, тогда как в других странах еще нет.