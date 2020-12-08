Apple разрабатывает 32-ядерный процессор для Mac

Компания Apple работает над созданием нового более мощного процессора, который будет иметь до 32 ядер.

План Apple состоит в том, чтобы полностью исключить процессоры Intel из своей продукции к 2022 году, и ее чипы следующего поколения должны помочь ей в достижении этой цели. По слухам, некоторые из этих процессоров следующего поколения имеют до 16 ядер производительности и четыре ядра эффективности.

Компания Apple также работает над более мощными процессорами GPU и начала тестирование 16-ядерных и 32-ядерных версий для своих ноутбуков высокого класса и настольных компьютеров среднего уровня. Ещё в разработке есть графические процессоры с 64 и 128 ядрами для топовых компьютеров. Ожидается, что эти чипы появятся в конце 2021 года или даже в 2022 году. Самый мощный Mac Pro от Apple может иметь до 28 ядер, поэтому компания планирует заменить чипы Intel Xeon W своими собственными.