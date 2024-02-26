Apple разрабатывает умное кольцо

Например, компания хочет выпустить кольцо, в котором будут установлены многочисленные датчики, которые могут работать наряду с Apple Watch для обнаружения и сбора дополнительных данных различных показателей здоровья человека. Западные журналисты даже считают, что это не такая уж и новая идея — руководство компании получило идею об умном кольце несколько лет назад от команды промышленного дизайна, но только теперь технологию решили изучать более серьёзно. Помимо умного кольца Apple также изучает возможность внедрения камер и дополнительных датчиков в свои AirPods — инженеры компании исследовали возможность установки камеры низкого разрешения на AirPods. Правда, до сих пор не понятно для чего это на самом деле нужно, потому что наушники на то и наушники, чтобы проигрывать музыку и позволять общаться с собеседником.