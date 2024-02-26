Apple разрабатывает умное кольцо

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple разрабатывает новое умное кольцо, которое будет конкурировать с Galaxy Ring от Samsung. Хотя подробностей на данный момент не так уж много, инсайдеры сообщают, что Apple изучает целый ряд новых носимых устройств, чтобы потенциально конкурировать на новых для себя рынках. Стоит напомнить, что компания Apple запустила Apple Watch ещё в 2015 году — умные часы стали первым устройством компании для измерения показателей здоровья и первым носимым гаджетом. Сейчас компания изучает дополнительные направления для улучшения динамики сбора данных с использованием различных устройств.

Например, компания хочет выпустить кольцо, в котором будут установлены многочисленные датчики, которые могут работать наряду с Apple Watch для обнаружения и сбора дополнительных данных различных показателей здоровья человека. Западные журналисты даже считают, что это не такая уж и новая идея — руководство компании получило идею об умном кольце несколько лет назад от команды промышленного дизайна, но только теперь технологию решили изучать более серьёзно. Помимо умного кольца Apple также изучает возможность внедрения камер и дополнительных датчиков в свои AirPods — инженеры компании исследовали возможность установки камеры низкого разрешения на AirPods. Правда, до сих пор не понятно для чего это на самом деле нужно, потому что наушники на то и наушники, чтобы проигрывать музыку и позволять общаться с собеседником.
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