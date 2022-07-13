Apple уже готовит второе поколение AR-гарнитуры

Apple потенциально выпустит AR-гарнитуру второго поколения в первой половине 2025 года. Согласно новому отчету, хотя устройство первого поколения будет иметь высококлассные характеристики, ожидается, что модель следующего поколения будет доступным вариантом. Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил в своем новом блоге на Medium, что готовящаяся к выпуску AR-гарнитура Apple второго поколения может иметь высококачественный и доступный вариант, который будет запущен в первой половине 2025 года. Компания планирует провести специальное мероприятие в январе 2023 года, чтобы продемонстрировать миру гарнитуру дополненной реальности первого поколения. Первоначально ожидается, что гарнитура будет дорогой, но позже компания может анонсировать более доступный вариант.

Ранее мы слышали, что гарнитура Apple AR/VR будет стоить более 3000 долларов. Также ранее мы слышали подробности о вычислительной мощности гарнитуры с производительностью, сравнимой с чипом M2. Кроме того, он может иметь 16 ГБ ОЗУ для обработки нескольких приложений в AR и VR. Кроме того, ранее в исходном коде были обнаружены ссылки на realityOS. Хотя в нем не описываются функции, скрытые в системе, мы можем предположить, что Apple действительно работает и над программной частью гарнитуры AR. Также ранее сообщалось, что гарнитура будет вращаться вокруг развлечений и игр. Интересно, кто в итоге будет готов купить шлем виртуальной реальности за 3000 долларов, чтобы играть в игры.
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