Apple уже производит детали для Vision Pro 2

Судя по информации сразу нескольких инсайдеров, производство первой версии Apple Vision Pro было, по всей видимости, приостановлено. Это дало повод предполагать, что компания переключила внимание либо на более доступную модель, либо на прямого преемника гарнитуры. Правда, до недавнего времени о Vision Pro 2 не было слышно почти ничего, но теперь появились первые данные, указывающие на то, что комплектующие для новой версии устройства уже поступили в производство. Например, поставщиком стеклянных панелей выступает Lens Technology, а за корпус отвечает Changying Precision. Также неназванные производители увеличили объёмы выпуска других компонентов, однако какие именно детали они поставляют, пока неизвестно.

Интересно, что в отчёте не упоминается удешевлённая версия Vision Pro, слухи о которой активно ходили ранее. Согласно аналитикам TF International Securities и Минг-Чи Куо, бюджетная модель была отложена до 2027 года, то есть производство деталей уже должны были запустить — всё же это довольно сложная электроника, которую затем ещё нужно собрать, упаковать и доставить. Ранее сообщалось, что разработка Vision Pro 2 была заморожена из-за слабых продаж оригинала. Однако теперь очевидно, что Apple не отказывается от сегмента смешанной реальности и готова возобновить выпуск новых моделей уже во второй половине 2025 года. Что касается железа, Vision Pro 2, возможно, станет одним из первых устройств на базе чипа M5. Но пока что это лишь слухи.