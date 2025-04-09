Apple уже производит детали для Vision Pro 2

Интересно, что в отчёте не упоминается удешевлённая версия Vision Pro, слухи о которой активно ходили ранее. Согласно аналитикам TF International Securities и Минг-Чи Куо, бюджетная модель была отложена до 2027 года, то есть производство деталей уже должны были запустить — всё же это довольно сложная электроника, которую затем ещё нужно собрать, упаковать и доставить. Ранее сообщалось, что разработка Vision Pro 2 была заморожена из-за слабых продаж оригинала. Однако теперь очевидно, что Apple не отказывается от сегмента смешанной реальности и готова возобновить выпуск новых моделей уже во второй половине 2025 года. Что касается железа, Vision Pro 2, возможно, станет одним из первых устройств на базе чипа M5. Но пока что это лишь слухи.