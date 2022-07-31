Apple выпускает вторую публичную бета-версию iOS 16 и macOS 13 Ventura

Компания Apple объявила о выпуске второй публичной бета-версии iOS 16 и macOS 13 Ventura. Начиная с iOS 16, вторая общедоступная бета-версия вносит некоторые изменения в ОС. Экран блокировки был полностью переработан с настраиваемыми обоями и виджетами. В бета-версии 2 iOS 16 появилось множество дополнений к приложению «Сообщения». Эти изменения включают редактирование и удаление сообщений.

Вторая бета-версия macOS 13 Ventura добавляет новый интерфейс Stage Manager для расширенных возможностей многозадачности. Помимо этого, Continuity Camera позволяет использовать смартфон iPhone в качестве веб-камеры для Mac. Для того, чтобы принят участие в бета-тестировании необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple и иметь совместимое устройство.
Google представила Android 13 для планшетов с улучшенной мно…
Во время конференции Google I/O компания объявила о ряде новых продуктов. Но наряду с выпуском оборудован…
Операционная система Apple iOS 16 получит новый экран блокир…
Компания Apple продемонстрировала новую операционную систему iOS 16 на своем онлайн-мероприятии WWDC22. …
Поддержка операционной Windows 8.1 заканчивается 10 января 2…
Операционная система Windows 8.1 дебютировала в 2013 году и была улучшенной версией Windows 8 с многочисл…
Вышла бета-версия Android 13 для Google TV и Android TV…
Google выпустила первую бета-версию Android 13 для платформ Google TV и Android TV. …
iPadOS 16 изменит многозадачность…
6 июня пройдет конференция WWDC Apple и как правило от конференции многие ожидают обновления операционной…
Xiaomi выпустила обновление для смартфона Xiaomi Mi A3…
Xiaomi выпустила исправление безопасности операционной системы Android от июля 2022 года для смартфонов X…
Samsung выпустил очередное обновление для линейки Galaxy S22…
Сегодня Samsung выпустил очередное обновление для линейки Galaxy S22. Пока что это касается только устрой…
Новое обновление для Microsoft Windows 11 исправляет проблем…
Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое содержит большой список исправлений проблем. Одной…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor