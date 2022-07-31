Apple выпускает вторую публичную бета-версию iOS 16 и macOS 13 Ventura

Компания Apple объявила о выпуске второй публичной бета-версии iOS 16 и macOS 13 Ventura. Начиная с iOS 16, вторая общедоступная бета-версия вносит некоторые изменения в ОС. Экран блокировки был полностью переработан с настраиваемыми обоями и виджетами. В бета-версии 2 iOS 16 появилось множество дополнений к приложению «Сообщения». Эти изменения включают редактирование и удаление сообщений.

Вторая бета-версия macOS 13 Ventura добавляет новый интерфейс Stage Manager для расширенных возможностей многозадачности. Помимо этого, Continuity Camera позволяет использовать смартфон iPhone в качестве веб-камеры для Mac. Для того, чтобы принят участие в бета-тестировании необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple и иметь совместимое устройство.