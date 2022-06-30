Apple выпустила iOS 15.6 и iPadOS 15.6 Beta 4 для разработчиков

Компания Apple объявила о выпуске бета-обновления iOS 15.6 и iPadOS 15.6 Beta 4 для разработчиков в целях тестирования. Ее можно скачать на совместимые устройства iPhone и iPad. Наряду с iOS 15.6 beta 4 Apple также предоставляет разработчикам iPadOS 15.6 beta 4, watchOS 8.7 beta 4 и tvOS 15.6 beta 4, HomePod 15.6 beta 4.

Последняя бета-версия приносит улучшения производительности, исправления ошибок и обновления безопасности. Более того, iOS 15.6 и iPadOS 15.6 потенциально могут стать последними обновлениями перед тем, как Apple выпустит финальную версию iOS 16 в ближайшие месяцы.
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