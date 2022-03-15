Apple выпустила обновление iOS 15.4 с Face ID, который работает в маске

Сегодня Apple выпустила iOS 15.4 и iPadOS 15.4 для совместимых моделей. Это обновление включает в себя несколько незначительных изменений, а также крупное обновление Face ID. В iOS 15.4 Face ID на совместимых моделях iPhone теперь можно настроить для работы в масках. Эта функция не распознает сквозь маску, а использует менее безопасный метод простого сканирования области вокруг глаз.

Настройка для включения этой опции сообщит вам, что включение Face ID с маской сделает эту функцию менее безопасной, чем полное сканирование лица, и вам придется смотреть на телефон во время его разблокировки. Тем не менее, большинство людей, скорее всего, согласится с пониженной безопасностью, поскольку это лучше, чем необходимость каждый раз снимать маску. К сожалению, Apple решила, что эта функция будет работать только на iPhone 12 и более новых моделях. Это означает, что все пользователи iPhone X, Xs и Xr фактически остаются в стороне. Другая важная функция в iPadOS 15.4 — Universal Control. Эта функция позволяет пользователю одновременно использовать Mac и iPad и плавно перемещать указатель мыши между ними. Пользователи также могут перемещать файлы между двумя устройствами, как если бы они находились на одном компьютере. Кроме того, версия 15.4 также включает в себя более 100 новых смайликов из набора Emoji 14.0, новую голосовую опцию для Siri, а также возможность предоставлять информацию о времени и дате в автономном режиме.
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