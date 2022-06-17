Apple выпустила обновление iOS 15.6 и iPadOS 15.6 Beta 3 для тестирования

Компания Apple объявила о запуске третьей бета-версии iOS 15.6 и iPadOS 15.6. Если вы являетесь разработчиком или публичным бета-тестером, iOS 15.6 и iPadOS 15.6 beta 3 можно скачать на iPhone и iPad. Компания также выпускает третью бета-версию tvOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 и macOS 12.5. Новые бета-версии в основном содержат ряд исправлений ошибок и улучшений производительности для устройств Apple, но не содержат каких-либо важных новых функций.

Обновление iOS 15.6 и iPadOS 15.6 больше похоже на «финальное» обновление для iOS 15 и iPadOS 15 перед тем, как окончательная версия iOS 16 и iPadOS 16 будет выпущена для всех пользователей в конце этого года.