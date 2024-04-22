Apple выпустит Mac Mini сразу на процессоре М4…

На данный момент неясно, будет ли компания модифицировать внешний дизайн устройства для лучшей теплопроводности, но в целом в этом вопросе есть ряд сомнений, потому что смысла менять дизайн нет — он ещё достаточно современный. В прошлом году общий дизайн данного компьютера остался таким же, как у предыдущей модели, так что шансов на какой-то существенный апгрейд в этом направлении не так уж много. При этом сомнений в том, что от М3-версии откажутся, практически нет. Это связано с тем, что компания явно не будет обновлять устройство дважды за один год — это невыгодно в плане производственных процессов. Соответственно, от М3-версии просто откажутся и запустят сразу М4-версию десктопного компьютера. Это звучит достаточно просто и понятно для покупателей — они сразу получат лучшее из того, что доступно.