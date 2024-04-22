Apple выпустит Mac Mini сразу на процессоре М4

В прошлом году компания Apple официально обновила линейку ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air своим новым процессором M3, но этот чип всё ещё не добрался до десктопных компьютеров Mac Mini и Mac Studio. А теперь появилась информация о том, что Mac Mini на M3 вообще не увидит свет, так как компания планирует сразу перейти к версии на базе процессора M4. Текущая модель Mac Mini работает на чипе M2, который был представлен в январе прошлого года, и производитель просто пропустит одну итерацию. Более того, специалисты уверены, что кроме процессора компания может представить новый модем для беспроводной связи, чтобы повысить скорость передачи информации.

На данный момент неясно, будет ли компания модифицировать внешний дизайн устройства для лучшей теплопроводности, но в целом в этом вопросе есть ряд сомнений, потому что смысла менять дизайн нет — он ещё достаточно современный. В прошлом году общий дизайн данного компьютера остался таким же, как у предыдущей модели, так что шансов на какой-то существенный апгрейд в этом направлении не так уж много. При этом сомнений в том, что от М3-версии откажутся, практически нет. Это связано с тем, что компания явно не будет обновлять устройство дважды за один год — это невыгодно в плане производственных процессов. Соответственно, от М3-версии просто откажутся и запустят сразу М4-версию десктопного компьютера. Это звучит достаточно просто и понятно для покупателей — они сразу получат лучшее из того, что доступно.