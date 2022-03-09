Apple выпустит общедоступное обновление iOS 15.4 на следующей неделе

Apple выпустила бета-версию iOS 15.4 в январе, а после вчерашнего мероприятия «Peek Performance» компания объявила, что на следующей неделе выпустит стабильную сборку iOS 15.4 для совместимых устройств. Одним из самых больших преимуществ iOS 15.4 является то, что она позволяет разблокировать iPhone с помощью Face ID, даже если вы носите маску. Это означает, что вам больше не понадобятся Apple Watch для разблокировки iPhone без пароля.

Хотя стабильная сборка iOS 15.4 появится только на следующей неделе, Apple уже выпустила раннюю версию, которая будет доступна, если вы зарегистрируетесь в программе Apple для разработчиков. Помимо iOS 15.4, на следующей неделе Apple также выпустит macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и iPadOS 15.4.