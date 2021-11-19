Apple выпустит свой беспилотный автомобиль в 2025 году

Источники информационного издания Bloomberg утверждают, что Apple теперь переключает внимание на полностью автономный автомобиль, а не просто на более традиционный автомобиль с полуавтономными функциями. По словам инсайдеров, новый руководитель проекта Кевин Линч хочет, чтобы самая первая модель двигалась сама по себе. Кроме того, сообщается, что компания ускоряет свои планы в этом направлении. В то время как Apple недавно планировала релиз первого автомобиля через пять-семь лет, источники сообщили, что теперь она нацелена на 2025 год — всего через четыре года. Однако этот план считается «гибким» и основан на том, что Apple вовремя завершит разработку своей полностью автономной системы вождения.

Сама же компания Apple отказалась от комментариев. Возможно, это связано с тем, что компания опасается называть точную дату релиза из-за сценария, в котором успеть в срок просто не выйдет. Дело в том, что полное автономное вождение сопряжено с множеством проблем, в том числе с труднопредсказуемым движением и погодными проблемами вроде тумана или дождя. Соответственно, мы подозреваем, что производитель хочет сначала решить все проблемы в этом направлении, а только потом официально показывать автомобиль и называть дату его релиза. Но если вы большой фанат этого направления, то ждать придется как минимум четыре года — раньше автомобиль компания точно не представит. Интересно, что происходит у потенциальных конкурентов в плане создания автомобиля.
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