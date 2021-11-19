Apple выпустит свой беспилотный автомобиль в 2025 году

Сама же компания Apple отказалась от комментариев. Возможно, это связано с тем, что компания опасается называть точную дату релиза из-за сценария, в котором успеть в срок просто не выйдет. Дело в том, что полное автономное вождение сопряжено с множеством проблем, в том числе с труднопредсказуемым движением и погодными проблемами вроде тумана или дождя. Соответственно, мы подозреваем, что производитель хочет сначала решить все проблемы в этом направлении, а только потом официально показывать автомобиль и называть дату его релиза. Но если вы большой фанат этого направления, то ждать придется как минимум четыре года — раньше автомобиль компания точно не представит. Интересно, что происходит у потенциальных конкурентов в плане создания автомобиля.