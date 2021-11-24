Apple временно приостанавливает продажи в Турции из-за экономического кризиса

Apple, временно приостановила продажи своей продукции в Турции. Новости приходят, когда страна страдает от экономического кризиса, когда валюта региона значительно упала. Согласно отчету Reuters (Via MacRumors ), турецкая лира в начале этой недели заметно упала на 15 процентов, что усугубило продолжающийся экономический кризис. Проблема возникает, когда президент Турции, Тайип Эрдоган защищает недавнее снижение ставок. На данный момент официальный турецкий магазин гиганта из Купертино все еще жив и работает, но пользователи не могут совершить покупку. Причина этого кроется в нестабильности валюты в стране.

На данный момент турецкая лира эквивалентна примерно 0,078 доллару США, хотя инфляция составляет около 20 процентов, поскольку президент отказывается повышать процентные ставки. Другими словами, ожидается, что нисходящий тренд продолжится и дальше. К сожалению, планы Apple в этом регионе в настоящее время неизвестны, но если предположить, что это всего лишь временная мера, введенная в действие iPhone, можно ожидать, что магазины скоро снова откроются.