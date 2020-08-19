Apple закрывает аккаунты разработчиков Epic Games

Epic Games, создатель Fortnite, может вскоре потерять свои учетные записи разработчиков и доступ к инструментам разработки для iOS / Mac.

Epic Games сообщила, что 28 августа Apple закрывает свои учетные записи разработчиков и блокирует распространение всех своих продуктов через App Store. Epic Games теперь добивается предварительного судебного запрета, чтобы запретить Apple закрыть учетные записи разработчиков. Судебная тяжба уже началась на прошлой недели, после того как, Apple и Google выгнали Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил транзакций внутри приложений. Epic Games ответила судебным иском и рассчитанным протестом, в то время как Apple выразила намерение работать с ней, чтобы вернуть Fortnite в App Store.