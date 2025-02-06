Apple заняла лидирующую позицию на рынке планшетов

Глобальные поставки планшетов выросли на 9% в 2024 году, достигнув отметки в 147,6 миллиона устройств за календарный год. Согласно анализу поставок от Canalys, в период с октября по декабрь было отгружено 39,9 млн планшетов, что на 5,6% больше по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года. Естественно, лидером рынка в прошлом году стала Apple, отгрузившая 56,9 миллионов планшетов и занявшая 38,6% от глобального рынка. На втором месте оказалась Samsung с 27,8 миллионами поставленных устройств и долей 18,8%. Третью строчку заняла Huawei, которая реализовала 10,4 миллионов планшетов, что соответствует 7,3% мирового рынка. Lenovo совсем немного не дотянула до третьего места, также отгрузив 10,4 миллиона устройств, но с рыночной долей 7,1%. Замыкает пятёрку лидеров Xiaomi с 9,2 миллионами поставленных планшетов и долей 6,2%, при этом компания продемонстрировала впечатляющий рост на 73,1% за год.

Это позволило Xiaomi вытеснить Amazon с его линейкой Fire из списка пяти крупнейших производителей планшетов в мире. По мнению аналитиков Canalys, обновление глобального рынка ПК положительно сказалось на спросе на планшеты по всему миру. Ожидается, что в 2025 году корпоративный спрос на планшеты продолжит расти, в то время как потребительский сегмент может столкнуться с замедлением темпов роста. Это в первую очередь ударит по Apple, которая с трудом держится на рынке Китая и в случае проблем потеряет внушительную долю рынка. Хотя, конечно, это маловероятно.