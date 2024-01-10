Apple запретила разработку софта под Vision Pro на компьютерах с чипами Intel

Следует помнить, что M1 был анонсирован в 2020 году, поэтому разработчики, у которых приложения размещены в App Store, скорее всего уже давно обновились до более новой версии, которой на данный момент уже три года, так что большинство разработчиков и так давно забыли о старых ноутбуках на базе Intel. И хотя Apple не предоставила объяснений по поводу введения ограничений для разработчиков visionOS, есть мнение, что компьютеры Mac на базе Intel могли испытывать проблемы с производительностью и совместимостью при запуске SDK, поэтому Apple приняла такое решение. Также возможно, что Apple специально ввела ограничение SDK, чтобы увеличить продажи Mac. В настоящее время весь ассортимент компьютеров компании состоит из устройств на базе чипов Apple Silicon, а так как шлем дополненной реальности явно заинтересует богатых покупателей, то и разработка софта под эту платформу будет крайне востребованной.