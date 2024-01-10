Apple запретила разработку софта под Vision Pro на компьютерах с чипами Intel

Появилась весьма интересная информация, которая указывает на развитие будущих продуктов компании Apple в будущем. Суть в том, что, по информации инсайдеров, компания Apple предлагает разработчикам забыть компьютерах на базе Intel, даже если они были куплены лет пять назад за безумные деньги, если те хотят создавать приложения для visionOS в шлеме дополненной реальности Vision Pro. Компания предупреждает, что им понадобится устройство с чипами M1, M2, M3 или их более мощными вариантами системы на кристалле, чтобы создавать приложения для платформы смешанной реальности. Хотя Xcode 15.2 работает на Intel Mac, SDK visionOS от Apple требует Mac с упомянутыми выше чипами.

Следует помнить, что M1 был анонсирован в 2020 году, поэтому разработчики, у которых приложения размещены в App Store, скорее всего уже давно обновились до более новой версии, которой на данный момент уже три года, так что большинство разработчиков и так давно забыли о старых ноутбуках на базе Intel. И хотя Apple не предоставила объяснений по поводу введения ограничений для разработчиков visionOS, есть мнение, что компьютеры Mac на базе Intel могли испытывать проблемы с производительностью и совместимостью при запуске SDK, поэтому Apple приняла такое решение. Также возможно, что Apple специально ввела ограничение SDK, чтобы увеличить продажи Mac. В настоящее время весь ассортимент компьютеров компании состоит из устройств на базе чипов Apple Silicon, а так как шлем дополненной реальности явно заинтересует богатых покупателей, то и разработка софта под эту платформу будет крайне востребованной.
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