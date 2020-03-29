Apple запустила веб-сайт с информацией о коронавирусе COVID-19

2020-03-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - COVID-19; [66]
Компания Apple создала приложение и веб-сайт посвященный коронавирусу COVID-19.

Владельцы гаджетов компаний Apple, в приложений а также на веб-сайте, могут найти свежую информацию о пандемие COVID-19, ответы на часто задаваемые вопросы о заболевании и рекомендации по мытью рук, дезинфекции поверхностей и мониторингу симптомов.

Пользователям в приложений предложат ответить на пару вопросов о наличии или отсутствии симптомов и контактах с потенциально заражёнными людьми. Далее приложение или сайт предложит свои рекомендации, какие меры необходимо предпринять. Конечно же это не заменит консультацию врача или рекомендации государственных и местных органов здравоохранения.

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