Aqara представила:умный датчик FP2, меняющий подход к автоматизации дома

Умная автоматизация и безопасность

Компания Aqara выпустила на рынок новый датчик присутствия FP2, который помогает автоматизировать управление освещением и бытовой техникой, адаптируя дом под образ жизни владельцев. В отличие от стандартных датчиков движения, FP2 фиксирует именно присутствие человека, обеспечивая более точное управление умным домом.FP2 способен распознавать местоположение до пяти человек одновременно и управлять устройствами на основе их перемещений. Например, он включит настольную лампу, когда вы садитесь за рабочий стол, или приглушит свет перед сном. Устройство поддерживает сценарии для утренних ритуалов — таких как автоматическое открытие штор и включение кофемашины.Особое внимание уделено безопасности: FP2 оснащён функцией обнаружения падений. Это полезно для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. При резком изменении положения человека датчик может отправить уведомление на смартфон.

Комфортное освещение и энергоэффективность

Локальная обработка данных

Встроенный датчик освещённости регулирует уровень искусственного света в зависимости от естественного освещения. Это создаёт комфортные условия и помогает экономить энергию. Например, в пасмурный день FP2 автоматически увеличит яркость света в комнате.Для защиты личной информации и повышения скорости работы данные обрабатываются локально, что позволяет использовать устройство без подключения к интернету.