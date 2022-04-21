Aqara выпустил смарт-адаптер для штор E1 с поддержкой Apple HomeKit

Aqara выпустила адаптер Smart Curtain Companion E1, который превращает обычные шторы в умные шторы. Гаджет работает из коробки и совместим с U- и I-образными карнизами. Гаджет поддерживает Apple HomeKit, позволяя управлять шторами с помощью iPhone, Apple Watch или голосовых команд Siri. Кроме того, вы можете управлять адаптером через приложение Aqara Home. Продукт также совместим с Zigbee 3.0, что позволяет подключать его к другим устройствам.

С Aqara Smart Curtain Companion E1 вы можете открывать и закрывать шторы удаленно или выбирать определенное время для открытия. Вы можете управлять каждой шторой независимо, и легкое нажатие на штору приведет к ее автоматическому открытию. Адаптер для штор оснащен датчиком освещенности, поэтому он может автоматически открывать или закрывать шторы в солнечную погоду. В устройстве установлена ​​литиевая батарея емкостью 6400 мАч, которая может обеспечить до 10 месяцев работы. Вы получите напоминание о низком заряде батареи на 15%, а батарею можно зарядить через USB-C. Устройство имеет размеры 140,5 x 96 x 44 мм выдерживает нагрузку до 12 кг и работает со скоростью 12 см/с.
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