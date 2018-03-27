Aquos S3 смартфон для молодежи

Компания Sharp выпустила в первой половине года компактный смартфон. Аппаратная часть нового продукта Sharp собрана на основе мобильного чипа Snapdragon 630. Рабочей средой для софта служит 8-я версия операционной системы Android с фирменной графической оболочкой Smile UX. В составе электронной схемы 4 ГБ «оперативки» и внутренняя флэш-память объемом 64 ГБ. Батарея девайса имеет емкость 3200 мАч и функцию быстрой зарядки.Лицевая камера смартфона, предназначенная для селфи, получила разрешение 16 МП. Главная камера девайса имеет два оптических модуля, разрешение которых составляет 13 МП и 12 МП. Гаджет оснащен функциями искусственного интеллекта, который послужит помощником для создания качественных фотографий. О стоимости пока не известно.