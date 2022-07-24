Arcfox анонсирует электромобиль alphaS работающий на платформе Huawei Inside

Компания Arcfox анонсирует электромобиль alphaS работающий на платформе Huawei Inside. На данный момент Arcfox принадлежит BAIC и надеется увеличить продажи с помощью собственных технологий Huawei Inside и HarmonyOS.

Arcfox alphaS — это первый в мире автомобиль, работающий на платформе HarmonyOS с комплексным решением для умных автомобилей. Huawei Inside — это интеллектуальное автомобильное решение, которое поддерживает различные уровни автономного вождения. Электромобиль оснащен лидаром, радарными модулями и 9 камерами системы помощи при вождении. Модель способна развивать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды благодаря электродвигателю, развивающему пиковую мощность 473 кВт и максимальный крутящий момент 655 Нм.

AlphaS будет доступен в Китае по стартовой цене от 397 000 юаней (59 000 долларов).

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