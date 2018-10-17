Архитектура мобильной платформы 1C: Предприятия 8

Разработка мобильных приложений 1С стала доступна пользователям в теперь уже далеком 2012 году. Презентация прошла скромно, без лишнего пафоса. О том, что представляет собой платформа на данный момент, мы поговорим ниже.
Особенности архитектуры
Начнем с того, что программа доступна пользователям IOS и Android, для работы с ней подойдёт и устройство Windows Phone. Разработчик позаботился о том, чтобы конфигурация была кроссплатформенной. После скачивания вы получите:
- Само приложение.
- Платформу.
- Комплекс дополнительных файлов.
Главным смыслом трансформации десктопных решений в мобильные является обеспечение тех же возможностей, что есть в полной версии, но на устройствах и разработка мобильного приложения 1С обеспечивает такую возможность. Кроме того, здесь есть обмен данными в режиме off line, что само по себе достаточно удобно и важно, есть возможность обмена информацией с бэк-офисными инструментами.
Если вы разрабатываете конфигурацию в качестве приложения, то потребуется обозначить функцию «Назначение/Использование» в графе «мобильное устройство». В данной ситуации система в автоматическом режиме удалит те функции, которые недоступны с мобильных устройств, а сам инструмент перестроится и адаптируется к актуальным условиям использования.
Мобильная версия накладывает определенные ограничения. Какие именно - рассмотрим ниже.
Особенности функционала
1С Предприятие 8 — это программа для управления. Сферы её применения, это:
- Автоматизация промышленных и торговых предприятий, а также финансовых и бюджетных структур.
- Реализация оперативного управления деятельностью подшефного объекта.
- Автоматизация хозяйствования.
- Отчетность регламентированного типа.
- Внушительные возможности управленческого учета
- Возможность многовалютного учета.
- Эффективный финансовый анализ.
- Формирование заработной платы и оперативное управление персоналом.
Функционал мобильной версии
Пользователю предлагаются:
- «Документооборот».
- «Управление нашей фирмой».
- «Монитор ERP».
- «Заказы».
- «Миниденьги».
- «Мобильная касса».
- «Конфирометр».
Вместе с готовыми решениями уже традиционно предлагаются версии для разработчиков, позволяющие создавать прикладные решения.
Интерфейсные механизмы
К таковым вполне справедливо относят:
- Оповещения пользователя. В абсолютном большинстве случаев это сообщения о завершенной работе. Поскольку данная информация не считается обязательной к ознакомлению, она появляется в окне, которое постепенно затухает. Есть возможность показа нескольких оповещений одновременно. Если вы применяете веб-клиент, то сообщения будут отражаться, даже когда приложение выключено или свёрнуто. Сообщения с пометкой «важное» будут сохранены в центре оповещений, если вы не ознакомились с ними.
- Сообщения. По сути, это инструмент связи между юзером и разработчиком. Во время реализации алгоритмов прикладного решения возможны различные события и пользователь должен быть проинформирован о них. Забыли внести реквизиты? Нет проблем, программа напомнит об этом.
- Предупреждения. Этот раздел напоминает о необходимости реакции со стороны пользователя. Как правило, используется по завершении длительных процедур. Предупреждения имеют вид отдельного модального окна.
- Состояние. Когда выполняются затяжные алгоритмы, у вас есть возможность видеть, насколько задача близка к завершению. Соответствующая информация отображается в нижней части экрана.
Сборщик мобильных приложений
Данный раздел включает в себя:
- Непосредственно сборщик.
- Настройка параметров прикладного решения.
- Установка параметров поставщика.
- Скачивание мобильной плат формы.
- Загрузка конфигурации.
- Обзор параметров инструмента.
- И наконец, сборка мобильного приложения.
Раздел «Сборщик мобильных приложений» включен в состав платформы по умолчанию. Интерфейс раздела предельно просто и интуитивно понятен для того, чтобы разобраться в нём смог даже новичок и сделал это без лишних усилий. Раздел удобно разбит на подразделы, поэтому взаимодействие с ним не доставляет никаких хлопот и примеры разработки на 1С — лучшее тому подтверждение. Настройки раздела достаточно разнообразны и чувствительны для того, чтобы вы могли работать с максимальным комфортом и результативностью.
Разработка мобильных приложений на 1С предприятие — это кратчайший путь к достижению самых амбициозных целей.