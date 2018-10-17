Архитектура мобильной платформы 1C: Предприятия 8

2018-10-17, Автор - Ленар Хайруллин; [102]

Разработка мобильных приложений 1С стала доступна пользователям в теперь уже далеком 2012 году. Презентация прошла скромно, без лишнего пафоса. О том, что представляет собой платформа на данный момент, мы поговорим ниже.

Особенности архитектуры

Начнем с того, что программа доступна пользователям IOS и Android, для работы с ней подойдёт и устройство Windows Phone. Разработчик позаботился о том, чтобы конфигурация была кроссплатформенной. После скачивания вы получите:

  1. Само приложение.
  2. Платформу.
  3. Комплекс дополнительных файлов.

Главным смыслом трансформации десктопных решений в мобильные является обеспечение тех же возможностей, что есть в полной версии, но на устройствах и разработка мобильного приложения 1С обеспечивает такую возможность. Кроме того, здесь есть обмен данными в режиме off line, что само по себе достаточно удобно и важно, есть возможность обмена информацией с бэк-офисными инструментами.

Если вы разрабатываете конфигурацию в качестве приложения, то потребуется обозначить функцию «Назначение/Использование» в графе «мобильное устройство». В данной ситуации система в автоматическом режиме удалит те функции, которые недоступны с мобильных устройств, а сам инструмент перестроится и адаптируется к актуальным условиям использования.

Для получения необходимого приложения и извлечения его из конфигурации, необходимо выполнить его загрузку в XML файл. После этого, применив Сборщик приложений, из XML файла, дистрибутива мобильной платформы и вспомогательных файлов собрать дистрибутивы приложения для ОС Android, iOS и Windows.

Мобильная версия накладывает определенные ограничения. Какие именно - рассмотрим ниже.

Особенности функционала

1С Предприятие 8 — это программа для управления. Сферы её применения, это:

  1. Автоматизация промышленных и торговых предприятий, а также финансовых и бюджетных структур.
  2. Реализация оперативного управления деятельностью подшефного объекта.
  3. Автоматизация хозяйствования.
  4. Отчетность регламентированного типа.
  5. Внушительные возможности управленческого учета
  6. Возможность многовалютного учета.
  7. Эффективный финансовый анализ.
  8. Формирование заработной платы и оперативное управление персоналом.

Функционал мобильной версии

Пользователю предлагаются:

  1. «Документооборот».
  2. «Управление нашей фирмой».
  3. «Монитор ERP».
  4. «Заказы».
  5. «Миниденьги».
  6. «Мобильная касса».
  7. «Конфирометр».

Вместе с готовыми решениями уже традиционно предлагаются версии для разработчиков, позволяющие создавать прикладные решения.

Интерфейсные механизмы

К таковым вполне справедливо относят:

  1. Оповещения пользователя. В абсолютном большинстве случаев это сообщения о завершенной работе. Поскольку данная информация не считается обязательной к ознакомлению, она появляется в окне, которое постепенно затухает. Есть возможность показа нескольких оповещений одновременно. Если вы применяете веб-клиент, то сообщения будут отражаться, даже когда приложение выключено или свёрнуто. Сообщения с пометкой «важное» будут сохранены в центре оповещений, если вы не ознакомились с ними.
  2. Сообщения. По сути, это инструмент связи между юзером и разработчиком. Во время реализации алгоритмов прикладного решения возможны различные события и пользователь должен быть проинформирован о них. Забыли внести реквизиты? Нет проблем, программа напомнит об этом.
  3. Предупреждения. Этот раздел напоминает о необходимости реакции со стороны пользователя. Как правило, используется по завершении длительных процедур. Предупреждения имеют вид отдельного модального окна.
  4. Состояние. Когда выполняются затяжные алгоритмы, у вас есть возможность видеть, насколько задача близка к завершению. Соответствующая информация отображается в нижней части экрана.

Сборщик мобильных приложений

Данный раздел включает в себя:

  1. Непосредственно сборщик.
  2. Настройка параметров прикладного решения.
  3. Установка параметров поставщика.
  4. Скачивание мобильной плат формы.
  5. Загрузка конфигурации.
  6. Обзор параметров инструмента.
  7. И наконец, сборка мобильного приложения.

Раздел «Сборщик мобильных приложений» включен в состав платформы по умолчанию. Интерфейс раздела предельно просто и интуитивно понятен для того, чтобы разобраться в нём смог даже новичок и сделал это без лишних усилий. Раздел удобно разбит на подразделы, поэтому взаимодействие с ним не доставляет никаких хлопот и примеры разработки на 1С — лучшее тому подтверждение. Настройки раздела достаточно разнообразны и чувствительны для того, чтобы вы могли работать с максимальным комфортом и результативностью.

Разработка мобильных приложений на 1С предприятие — это кратчайший путь к достижению самых амбициозных целей.


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