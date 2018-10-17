Архитектура мобильной платформы 1C: Предприятия 8

Разработка мобильных приложений 1С стала доступна пользователям в теперь уже далеком 2012 году. Презентация прошла скромно, без лишнего пафоса. О том, что представляет собой платформа на данный момент, мы поговорим ниже.

Особенности архитектуры

Начнем с того, что программа доступна пользователям IOS и Android, для работы с ней подойдёт и устройство Windows Phone. Разработчик позаботился о том, чтобы конфигурация была кроссплатформенной. После скачивания вы получите:

Само приложение. Платформу. Комплекс дополнительных файлов.

Главным смыслом трансформации десктопных решений в мобильные является обеспечение тех же возможностей, что есть в полной версии, но на устройствах и разработка мобильного приложения 1С обеспечивает такую возможность. Кроме того, здесь есть обмен данными в режиме off line, что само по себе достаточно удобно и важно, есть возможность обмена информацией с бэк-офисными инструментами.

Если вы разрабатываете конфигурацию в качестве приложения, то потребуется обозначить функцию «Назначение/Использование» в графе «мобильное устройство». В данной ситуации система в автоматическом режиме удалит те функции, которые недоступны с мобильных устройств, а сам инструмент перестроится и адаптируется к актуальным условиям использования.