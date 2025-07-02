Как определить подделку среди популярных автозапчастей

Рынок автозапчастей давно столкнулся с проблемой подделок. Чем популярнее бренд и выше спрос на компоненты, тем больше поддельной продукции появляется в продаже. Владельцы массовых и премиальных автомобилей — от тех, кто ищет запчасти на Мерседес, до покупателей автозапчастей— рискуют приобрести деталь, которая внешне не отличается от оригинала, но по качеству и безопасности уступает в разы. Подделки могут быстро выйти из строя, повредить узлы автомобиля или создать аварийную ситуацию.

Чтобы избежать этого, важно знать признаки фальсификата и проверять детали до установки.

Почему появляются подделки

Высокий спрос. Популярные марки автомобилей обеспечивают постоянный оборот запчастей — это делает их мишенью для фальсификаторов.

Визуальное сходство. Подделки копируют оригинал настолько точно, что внешне отличить их бывает невозможно.

Желание сэкономить. Низкая цена привлекает покупателя, не подозревающего о риске.

Какие запчасти подделывают чаще всего

Масляные, воздушные и топливные фильтры

Тормозные колодки и диски

Свечи зажигания

Ремни ГРМ и приводные ремни

Подшипники

Датчики и электронные модули

Масла и технические жидкости (в том числе в оригинальной таре)

Подделки особенно распространены среди компонентов, которые покупают часто. Например, при заказе Honda запчасти для планового ТО велика вероятность столкнуться с неоригинальными фильтрами или колодками с маркировкой "под оригинал".







Как определить подделку — ключевые признаки

1. Упаковка

Цвета, шрифт и логотип могут незначительно отличаться от оригинала.

Отсутствие фирменной голограммы или наклейки.

Нечёткая печать, орфографические ошибки, слишком тонкий картон.

Лишние надписи вроде "original quality", которые не используются производителем.

2. Маркировка и артикул

У оригинала артикул всегда соответствует базе производителя.

На подделках — частое несоответствие или неправильный формат.

Проверьте артикул на официальном сайте бренда или через каталог.

3. Качество исполнения

Пластик выглядит дешевле, имеет заусенцы, неточное литьё.

Металл тусклый, неравномерный по цвету, может иметь следы ржавчины.

Резьба или уплотнители отличаются от оригинальных по форме и посадке.

4. Цена ниже рыночной

Слишком дешёвое предложение — один из главных сигналов. Оригинальные запчасти на Мерседес или Honda не могут стоить в два раза дешевле, чем у официальных поставщиков.

5. Отсутствие информации о производителе

На упаковке нет данных о заводе, стране изготовления или номере партии.

Нет QR-кода, голограммы или системы проверки подлинности.

Где чаще всего встречаются подделки

Неофициальные интернет-магазины с отсутствием контактных данных.

Обычные маркетплейсы без гарантий возврата.

Объявления в соцсетях и на форумах.

Магазины с подозрительно широким ассортиментом «по всем брендам».

Как минимизировать риск

Используйте VIN-код для подбора, чтобы точно знать оригинальный номер детали.

Покупайте у поставщиков, которые работают с официальными дистрибьюторами.

Проверяйте упаковку, артикул и саму деталь при получении.

Избегайте покупки «с рук» и у неизвестных продавцов, особенно без чека.

Подделки автозапчастей — это реальный риск, который может стоить не только денег, но и безопасности. Будь то запчасти на Мерседес или Honda, важно внимательно относиться к выбору продавца, проверять детали до установки и ориентироваться на официальные источники. Лучшее решение — использовать оригинальные или проверенные OEM-компоненты, подобранные по VIN-коду. Это снижает вероятность ошибки и гарантирует надежную работу автомобиля.