Аскорбиновая кислота – полезные свойства и противопоказания

Аскорбиновая кислота находится в большом количестве в пищевых продуктах. Она важна для здоровья человека, ведь без нее развивается ряд опасных состояний.

Витамин С – что это такое

Аскорбиновая кислота (витамин С) – важное вещество для организма, ее формула – С6Н8О6. Без нее нормальное функционирование человека невозможно. Ежедневная норма витамина С – от 30 до 120 мг в день. Количество зависит от возраста и физического состояния.

Для чего нужен витамин С

Аскорбиновая кислота обязательно должна поступать в организм. Перечень того, для чего нужен витамин С:

Повышение активности системы иммунитета. Благодаря этому витамин С поможет быстрее выздороветь от простуды. Витамин С полезен для кожи, поскольку предотвращает воздействие свободных радикалов, активирует синтез коллагена. Этот механизм защищает от старения. При достаточном количестве витамина С для кожи она гладкая и чистая. Заживление ран также ускоряется. Укрепление сосудов, снижение уровня холестерина. Витамин С также полезен для волос. Аскорбиновая кислота укрепляет волосы, делает их блестящими, густыми и мягкими. Улучшение сна, зрения, концентрации и внимания, аппетита, дезинтоксикационных процессов.

Для организма мужчин витамин С полезен тем, что помогает бороться с заболеваниями предстательной железы. Аскорбиновая кислота помогает усвоению железа женщинами, что важно для беременных. Детям витамин С необходим для профилактики простуд.

Признаки дефицита и избытка

Одинаково опасны дефицит и избыток данного вещества. Признаки дефицита: сухость кожи, появление синяков, кровоточивость, медленное заживление ран, повышенная утомляемость и нервозность, появление лишнего веса. При полном отсутствии в рационе витамина развивается цинга.

Симптомы избытка: кожный зуд, диспепсия, цистит. В тяжелых случаях развиваются сахарный диабет, мочекаменная болезнь, гормональные сбои.

Продукты, богатые аскорбиновой кислотой

Перечень тех продуктов, в каких содержится витамин С: лук, зелень (петрушка), папайя, ананас, дыня, киви, клюква, вишня, печень, квашеная капуста. Большое количество аскорбиновой кислоты имеется в шиповнике и крыжовнике. Также витамин С содержится в таких продуктах, как цитрусовые, яблоки, капуста, смородина, лук, томат, редис, перец.

Формы выпуска и способ применения

Помимо информации о том, где содержится витамин С, важно знать, в каких формах она выпускается. Аскорбиновая кислота производится в виде драже (витамина С в них может быть 50 мг и 200 мг – в зависимости от того, сколько необходимо человеку), растворов для инъекций (5 % и 10%), жевательных таблеток (250 мг). Витамин С выпускается также в виде шипучих таблеток.

Прием аскорбиновой кислоты извне нужен при ее дефиците. Инструкция по применению витамина С: 100 мг в день для детей от 4 до 7 лет, от 7 лет и старше – 100-150 мг 2-3 раза.

Противопоказания

Источники витамина С не всегда приносят пользу. При наличии аллергии, болезнях крови, избытке железа, панкреатите аскорбиновая кислота противопоказана. Острожность требуется при сахарном диабете, камнях в почках, нарушениях углеводного обмена. Детям рекомендован прием и лечение витамином С начиная с 4 лет.

Интересные факты:

Впервые витамин С выделен в составе капусты, апельсина и перца. С цингой первыми стали бороться моряки. Витамин С и аскорбиновая кислота - нестойкие вещества, быстро разрушаются в окружающей среде.

Важно проконсультироваться с врачом, перед тем, как решить, какой витамин С выбрать. Это необходимо для полноценного восстановления организма, иначе не избежать ухудшения состояния или осложнений.

Источник: https://filzor.ru/