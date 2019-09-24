Аскорбиновая кислота – полезные свойства и противопоказания

2019-09-24, Автор - Эдуард Иванов; [109]

Аскорбиновая кислота находится в большом количестве в пищевых продуктах. Она важна для здоровья человека, ведь без нее развивается ряд опасных состояний.

Витамин С – что это такое

Аскорбиновая кислота (витамин С) – важное вещество для организма, ее формула – С6Н8О6. Без нее нормальное функционирование человека невозможно. Ежедневная норма витамина С – от 30 до 120 мг в день. Количество зависит от возраста и физического состояния.

Для чего нужен витамин С

Аскорбиновая кислота обязательно должна поступать в организм. Перечень того, для чего нужен витамин С:

  1. Повышение активности системы иммунитета. Благодаря этому витамин С поможет быстрее выздороветь от простуды.
  2. Витамин С полезен для кожи, поскольку предотвращает воздействие свободных радикалов, активирует синтез коллагена. Этот механизм защищает от старения. При достаточном количестве витамина С для кожи она гладкая и чистая. Заживление ран также ускоряется.
  3. Укрепление сосудов, снижение уровня холестерина.
  4. Витамин С также полезен для волос. Аскорбиновая кислота укрепляет волосы, делает их блестящими, густыми и мягкими.
  5. Улучшение сна, зрения, концентрации и внимания, аппетита, дезинтоксикационных процессов.

Для организма мужчин витамин С полезен тем, что помогает бороться с заболеваниями предстательной железы. Аскорбиновая кислота помогает усвоению железа женщинами, что важно для беременных. Детям витамин С необходим для профилактики простуд.

Признаки дефицита и избытка

Одинаково опасны дефицит и избыток данного вещества. Признаки дефицита: сухость кожи, появление синяков, кровоточивость, медленное заживление ран, повышенная утомляемость и нервозность, появление лишнего веса. При полном отсутствии в рационе витамина развивается цинга.

Симптомы избытка: кожный зуд, диспепсия, цистит. В тяжелых случаях развиваются сахарный диабет, мочекаменная болезнь, гормональные сбои.

Продукты, богатые аскорбиновой кислотой

Перечень тех продуктов, в каких содержится витамин С: лук, зелень (петрушка), папайя, ананас, дыня, киви, клюква, вишня, печень, квашеная капуста. Большое количество аскорбиновой кислоты имеется в шиповнике и крыжовнике. Также витамин С содержится в таких продуктах, как цитрусовые, яблоки, капуста, смородина, лук, томат, редис, перец.

Формы выпуска и способ применения

Помимо информации о том, где содержится витамин С, важно знать, в каких формах она выпускается. Аскорбиновая кислота производится в виде драже (витамина С в них может быть 50 мг и 200 мг – в зависимости от того, сколько необходимо человеку), растворов для инъекций (5 % и 10%), жевательных таблеток (250 мг). Витамин С выпускается также в виде шипучих таблеток.

Прием аскорбиновой кислоты извне нужен при ее дефиците. Инструкция по применению витамина С: 100 мг в день для детей от 4 до 7 лет, от 7 лет и старше – 100-150 мг 2-3 раза.

Противопоказания

Источники витамина С не всегда приносят пользу. При наличии аллергии, болезнях крови, избытке железа, панкреатите аскорбиновая кислота противопоказана. Острожность требуется при сахарном диабете, камнях в почках, нарушениях углеводного обмена. Детям рекомендован прием и лечение витамином С начиная с 4 лет.

Интересные факты:

  1. Впервые витамин С выделен в составе капусты, апельсина и перца.
  2. С цингой первыми стали бороться моряки.
  3. Витамин С и аскорбиновая кислота - нестойкие вещества, быстро разрушаются в окружающей среде.

Важно проконсультироваться с врачом, перед тем, как решить, какой витамин С выбрать. Это необходимо для полноценного восстановления организма, иначе не избежать ухудшения состояния или осложнений.

Источник: https://filzor.ru/


Комментарии и отзывы
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Мини-ПК AAEON Boxer-8310AI получил VPU-ч...
Мини-ПК AAEON Boxer-8310AI получил VPU-чКомпания AAEON пополнила ассортимент мини-компьютеров моделью Boxer-8310AI, которая ориентирована на прим...
Появились результаты тестирования Radeon...
Появились результаты тестирования RadeonAMD готовит более дешевые варианты своих графических процессоров NAVI на основе новой архитектуры виде...
Cooler Master выпускает компьютерные вен...
Cooler Master выпускает компьютерные венCooler Master, мировой лидер в разработке инновационных компонентов для ПК, представляет MasterFan SF120M...
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro выглядит ши...
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro выглядит шиОфициально представлен новый телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro, который может похвастаться приличной...
Vivo U10 смотрится шикарно...
Vivo U10 смотрится шикарноОфициально представлен смартфон Vivo U10, который создавали специально для тех, кто хочет получить максим...
Xiaomi представила Mi 9 Pro 5G...
Xiaomi представила Mi 9 Pro 5GКомпания Xiaomi опять решила выстрелить по конкурентам и показала очень крутой смартфон Mi 9 Pro 5G, кото...
Cougar Blazer очень компактен...
Cougar Blazer очень компактенПредставлен новый компьютерный корпус Cougar Blazer, который выделяется на фоне других моделей своей комп...


Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помехОбзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех
Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0 Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
Обзор My Big Sister. Странная игра...
Обзор My Big Sister. Странная играДовольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешьВ продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьб...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor