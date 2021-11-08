Aston Martin DBX от Mansory

Mansory - одна из тюнинговых компаний, которая берет крутые автомобили и делает их еще лучше. Последний автомобиль, к которому обратилась компания, это внедорожник Aston Martin DBX 2022 года. Черный внедорожник получил новый обвес с множеством аэродинамических улучшений и акцентами зеленого цвета.

Некоторые из наиболее заметных изменений в автомобиле включают новый передний бампер, новый задний сплиттер, два спойлера на заднем стекле, а также переработанные боковые юбки и колеса. Интерьер также был сильно переработан с использованием нестандартной обивки с такими же акцентами зеленого лайма. Наряду с обновлением своего стиля внутри и снаружи, Mansory также перенастроил двигатель, чтобы обеспечить ему достаточную мощность, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Внедорожник также развивает максимальную скорость 202 миль в час. Эта производительность достигается благодаря твин-турбо V-8, производящему 800 лошадиных сил и около 738 фунтов крутящего момента. Это значительный прирост по сравнению с заводской мощностью 550 лошадиных сил. Кузов изготовлен из кованого углеродного волокна.
Комментарии и отзывы Aston Martin DBX
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