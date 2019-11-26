Asus выпускает новую серию mesh-систем - ZenWiFi

ASUS сегодня анонсировала ZenWiFi, новую серию ячеистых WiFi-систем, которые обеспечивают быстрый и надежный WiFi для всего дома и предлагают простую, гибкую и мощную конфигурацию. ZenWiFi имеет низкопрофильный дизайн, который идеально сочетается с любым декором. Серия ZenWiFi предлагает две модели: ZenWiFi AX с новейшей WiFi 6 (802.11ax) и ZenWiFi AC с WiFi 5 (802.11ac).

Система ZenWiFi предлагает интуитивно понятный процесс установки с обновленной технологией AiMesh, которая позволяет быстро и легко настроить и развернуть всю домашнюю сеть. Также поставляется с AiProtection Pro, встроенной сетевой безопасностью с бесплатными обновлениями сигнатур на весь срок службы от Trend Micro для постоянной защиты. AiProtection также включает в себя расширенный родительский контроль для обеспечения безопасности детей в Интернете.