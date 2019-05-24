Atari демонстрирует джойстик и контроллер для своей ретро консоли VCS

Команда Atari VCS решила переделать ретро-консоль, она поняла, что контроллеры будут столь же важны, как и сама коробка. В конце концов, нет такого игрового аксессуара, столь же культового, как джойстик Atari CX40. Этой весной мы получили представление о том, как будет выглядеть VCS, и теперь компания представила более подробную информацию о Atari VCS Classic Joystick и Modern Controller. Обе они представляют собой тщательно продуманное сочетание основных функций, как старых, так и новых.

Согласно Atari, классический джойстик «разработан, чтобы уловить дух и функциональность» CX40, но теперь у него есть Bluetooth и USB-соединение. Центральная ручка полностью цифровая, и ее настройки по умолчанию соответствуют D-pad на современных контроллерах геймпада. Он также вращается, поэтому вы можете играть в такие игры, как Pong, Breakout и Night Driver, которые ранее лучше подходили для Paddle Controllers. Команда также добавила функцию вибрации и поменяла красные огни на оранжевые.

Классический джойстик также вносит некоторые изменения в кнопку «огонь». Для начала вы заметите вторую кнопку триггера, расположенную в углу корпуса устройства. Вы сможете коснуться его пальцем справа или слева, и он будет работать больше как кнопка передней клавиши на современном геймпаде. Atari приняла решение сделать дизайн более эргономичным. В качестве дополнительного бонуса, как и у классического джойстика, современный контроллер полностью переназначается.

Atari VCS говорит, что оборудование почти готово к окончательному выпуску, что соответствует предыдущим заявлениям о том, что консоль будет готова к концу 2019 года.