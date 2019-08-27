Audi e-tron бьет рекорды

Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали тот факт, что автомобили на электрической батарее непригодны для путешествий на длительные расстояния. Создатели автомобиля Audi e-tron решили разрушить данный миф и за сутки проехали десять стран, заряжаясь исключительно от местных зарядных станций. Оказалось, что это очень удобно, только в развитых странах, где вы можете довольно дешево и быстро зарядить свой автомобиль, после чего двинуться дальше по своим делам. В условиях же реального мира, где вы ездите по городу на работу или в магазины, такой тяжелой зарядки у вашего авто тем более не будет. Вы сможете ставить устройство на ночь на зарядку и потом утром ехать по делам без страха остаться без зарядки в нужный момент.