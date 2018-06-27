Audi не покажет новый электрока

Компания Audi официально отложила презентацию своего электрокара из-за проблем с руководством. Дело в том, что исполнительный директор компании сейчас находится под арестом, что существенно испортило репутацию компании. Теперь инженеры решили, что показывать новый автомобиль прямо сейчас не стоит — он может просто утонуть в новостях про арест и никто толком не посмотрит на все инновации этого продукта. Нужно понимать, что ближайшее мероприятие должно было стать платформой для демонстрации возможностей новых авто e-tron, однако теперь главные конкуренты Audi будут самостоятельно там блистать. Вероятно, это сильно ударит по стоимости акций производителя автомобилей, ведь инвесторы явно не в восторге от данного положения дел. Будем надеяться, что Audi сможет выйти из ситуации с минимальными потерями.