Автоматический самоочищающийся ящик для кошачьего туалета Petkit Pura Max

Компания Petkit представила новый автоматический самоочищающийся ящик для кошачьего туалета Petkit Pura Max. Ящик для кошачьего туалета, оснащенный воздухом, очень большой емкостью и альтернативными режимами очистки, предлагает современную систему, чтобы ваш дом оставался свежим, а ваша кошка была здоровой и чистой.

Самоочищающийся ящик для кошачьего туалета PURA MAX автоматически удаляет все кошачьи отходы, он разработан для вашего удобства и для современного образа жизни. PURA MAX позволяет управлять туалетом для кошек в любое время и в любом месте с помощью приложения PETKIT. Когда дело доходит до безопасности, PETKIT всегда на высоте. PURA MAX имеет несколько механизмов безопасности, а также отличные интеллектуальные датчики. Система xSecure предлагает вашей кошке безопасный горшок и облегчает вашу жизнь. Неприятный запах больше не является проблемой в вашем доме. PURA MAX имеет 3 альтернативных режима очистки: режим автоматической очистки, режим очистки по расписанию и режим ручной очистки. Вы можете установить устройство в режим плановой или автоматической очистки через приложение, и PURA MAX автоматически удалит отходы, как только ваша кошка слезет с лотка. Чтобы активировать режим ручной очистки, просто нажмите кнопку «Очистить» в приложении PETKIT или нажмите кнопку на PURA MAX, чтобы очистить лоток.