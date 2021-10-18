Автоматический самоочищающийся ящик для кошачьего туалета Petkit Pura Max

Самоочищающийся ящик для кошачьего туалета PURA MAX автоматически удаляет все кошачьи отходы, он разработан для вашего удобства и для современного образа жизни. PURA MAX позволяет управлять туалетом для кошек в любое время и в любом месте с помощью приложения PETKIT. Когда дело доходит до безопасности, PETKIT всегда на высоте. PURA MAX имеет несколько механизмов безопасности, а также отличные интеллектуальные датчики. Система xSecure предлагает вашей кошке безопасный горшок и облегчает вашу жизнь. Неприятный запах больше не является проблемой в вашем доме. PURA MAX имеет 3 альтернативных режима очистки: режим автоматической очистки, режим очистки по расписанию и режим ручной очистки. Вы можете установить устройство в режим плановой или автоматической очистки через приложение, и PURA MAX автоматически удалит отходы, как только ваша кошка слезет с лотка. Чтобы активировать режим ручной очистки, просто нажмите кнопку «Очистить» в приложении PETKIT или нажмите кнопку на PURA MAX, чтобы очистить лоток.