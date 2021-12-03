Автоматический стайлер Philips BHH886

Компания Philips представила автоматический стайлер Philips BHH886, для создания идеальных локонов без перегрева волос. Этот стайлер дополнил премиальную линейку по уходу за волосами с технологией SenseIQ, состоящую из фена и выпрямителя. Теперь добиться локонов как в салоне можно без лишних усилий и специальных навыков. Чтобы получить упругий локон, необходимо всего лишь отделить прядь и поместить ее в прибор. Благодаря революционной технологии SenseIQ устройство обеспечивает не только быстрый, но и безопасный результат, адаптируя степень нагрева под состояние ваших волос.

Со стайлером Philips SenseIQ процесс укладки больше не будет долгим и трудоемким. Три температурных режима (170, 190 или 210 °C) и три настройки времени (12, 10 или 8 сек) позволяют создавать одним нажатием кнопки совершенно разные прически: от упругих частых кудряшек до романтических легких волн. Равномерное нагревание пряди обеспечивает превосходные локоны симметричной формы, словно вы побывали у стилиста.

Ни одна укладка не будет красиво смотреться на безжизненных и поврежденных волосах, поэтому устройство оснащено уникальной технологией SenseIQ. Как и в других продуктах линейки, она подбирает оптимальную температуру нагрева в зависимости от состояния волос. Цифровой сенсор автокерлера измеряет температуру волос более 36 000 раз 1 за сеанс укладки и подстраивает температуру завивки таким образом, чтобы волосы не перегревались. В результате волосы сохраняют в 32 раза больше естественной влаги и до 95%3 своей природной силы. При этом сложные технические процессы, которые происходят внутри гаджета, никак не влияют на результат и скорость укладки.

Автоматический стайлер обладает уникальной открытой конструкцией камеры для локонов, которая обеспечивает абсолютную безопасность использования – вы можете быть уверены, что прядь никогда не застрянет внутри прибора. А благодаря удлиненной рабочей поверхности устройство позволяет завивать даже длинные или широкие пряди еще быстрее. По завершении завивки индикатор сообщит о готовности локона с помощью звукового сигнала. Это значит, что теперь создание вечерней укладки или утреннего стайлинга займет меньше времени и станет проще и приятнее.

Автоматический стайлер идеально подойдет для людей, не имеющих большого опыта в создании укладок, ведь в отличие от традиционных щипцов, этим гаджетом невозможно обжечься – нагревающийся цилиндр расположен внутри прибора, а внешняя часть камеры не нагревается. Кроме того, что устройство абсолютно безопасно в использовании и прекрасно справляется со своей работой, оно также способно украсить собой любое пространство. Идеально впишется в любую ванную комнату или интерьер туалетного столика своей обладательницы за счет стильного дизайна. В преддверии праздников на заметку: автоматический стайлер Philips может стать идеальным подарком.