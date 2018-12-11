Автоматизированная система крафтового пива от LG

Учитывая феноменальную популярность ремесленного пива и пивных баров по всему земному шару, удивительно, что домашнее пивоварение еще не достигло такого же уровня.

Но это может измениться сейчас, и в этом поможет компания LG. Компания собирается представить свою систему HomeBrew на CES 2019. Это капсульная пивоваренная машина, которая использует алгоритмы автоматизации и ферментации а также полностью система самоочищается. В зависимости от типа пива (American IPA, American Pale Ale, English Stout, Witbier и Czech Pilsner), система может производить до пяти литров пива примерно за две недели - вы можете проверить его статус в любое время через приложение для iOS и Android. Для кого то это покажется суетой, но для некоторых радость домашнего пивоварения связана с ощущением алхимии.