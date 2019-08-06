Автомобиль не заводится - стартер или аккумулятор?

Современные автомобили зарубежных производителей имеют достаточно высокий ресурс стартеров. Именно поэтому большинство производителей сегодня активно внедряет системы Старт-Стоп, которые глушат и заводят автомобиль практически на каждом светофоре. Тем не менее, любой стартер - это механическая деталь имеющая трущиеся поверхности, следовательно, подверженное износу. Как узнать причину проблем с запуском двигателя? - предлагаем разобрать в данной заметке.

Если стартер требует ремонта, то возникают характерные признаки его неполадок. Во-первых, это трески-стуки при повороте ключа зажигания. Это говорит о попытке стартера запустить двигатель, но почему-то ему это не удается. Если кто-то подумает, что проблема во вдруг оставленной включенной передаче, то смеем вас огорчить - стартер спокойно повезет ваш автомобиль на включенной передаче до того момента пока не сгорит от перегрузки. Поэтому при подобной проблеме обращайтесь в местный сервис, где осуществляют ремонт стартеров. В каждом крупном городе есть свой сервисный центр специализирующийся на стартерах. В Киеве таким сервисом является Sky Стартер на улице Луговой. При подобной проблеме ремонт врятли будет дорогим, так как попытки прокрутить чаще всего говорят о проблемах с подачей тока, а не выгорании части обмотки.

Вторым частым признаком поломки стартера является его "веселое" кручение без признаков прокручивания двигателя. Как правило, это случается при полном разрушении бендикса, либо из-за проблем с втягивающим реле. Проблемы с втягивающим реле возникают из-за выгорания его контактов, а у бендикса стираются зубья которыми он цепляется за маховик, прикрепленный к коленчатому валу. На дешевых автомобилях нередко наблюдается износ половины венца маховика, тогда необходимо либо перевернуть этот венец, либо заменить маховик.

Вот два основных признака, которые укажут вам, что проблема в стартере, а не в аккумуляторе. В остальном же при возникновении проблем с автомобилем всегда стоит обращаться к профессионалам. Они смогут четко локализовать проблему и предложить оптимальный вариант для её решения. Особенно это касается современных автомобилей с повышенной сложностью используемых узлов и агрегатов. Сталкивались ли вы с подобными ситуациями во время эксплуатации авто и как решили возникший вопрос ? Будет интересно обсудить это с вами в комментариях к этой статье.