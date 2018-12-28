Автомобильные брелки становятся умнее

Интеллектуальный брелок для Nissan GT-R имеет гораздо больше функций, чем просто отпирание дверей.

Внутри простого овального корпуса есть сенсорный экран, позволяющий переключаться между несколькими вариантами отображения и контролировать критические состояния автомобиля. Базовая раскладка сообщает владельцам закрыт автомобиль или нет.

Есть возможность прежде чем отправиться за руль установить желаемую температуру в салоне. Умный ключ предлагает информацию о GT-R, например, можно проверить запас топлива, уровень масла или же узнать о техническом состоянии автомобиля.

GT-R следующего поколения, появится в продаже до 2025 года, что дает Nissan достаточно времени, чтобы определить, какие технологии нового поколения должны иметь новое спортивное купе.