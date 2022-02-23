Автономная VR-гарнитура Simula One на базе процессора Intel i7

Сегодня была анонсирована автономная VR-гарнитура Simula One на базе мощного процессора Intel i7. Simula One — это автономная гарнитура виртуальной реальности, построенная на базе Linux Desktop. Она обеспечивает функциональность, сравнимую с любым ноутбуком или ПК на Linux, но с мощью виртуальной реальности. Simula построена на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Гарнитура VR оснащена 8-ядерным процессором Intel i7-1165G7 4.7 с 16 ГБ памяти, графикой Iris Xe и 1 ТБ встроенной памяти. Дисплей гарнитуры представляет собой два ЖК-дисплея с разрешением 2448×2448 пикселей при частоте 90 Гц, гарнитура также оснащена 2 широкоугольными цветными камерами с высоким разрешением и возможностью беспроводного подключения через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Соединения на Simula One представляют собой один порт USB-C Thunderbolt 4 , 2 порта USB-C (3.2 Gen 2), 2 порта USB-A (3.2) и аудиоразъем 3,5 мм.