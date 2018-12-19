Автономный доставщик продуктов Nuro R1

Автомобильная компания по доставке продуктов Nuro добавила в свой автопарк новую автономную модель Nuro R1. R1 может ездить по дорогам общего пользования и работает без водителя или пассажиров на борту.

Он только перевозит товары - в данном случае продукты - и будет осуществлять доставку в один магазин Fry's Food Store в Скоттсдейле, штат Аризона. Клиенты могут размещать заказы онлайн или через приложение магазина, а затем планировать доставку в тот же день или на следующий день. Заказы будут доставляться либо на Prius, либо на автомобиле R1 Nuro. Аризона является центром исследований в области автономных транспортных средств, главным образом благодаря открытости штата в отношении технологий. Ряд компаний, в том числе Uber, Waymo, Intel и GM, протестировали свои технологии без водителя в Аризоне, и штат создал автономный исследовательский институт транспортных средств, нацеленный на разработку отраслевых стандартов.