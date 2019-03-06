Автономный электрический автобус Volvo 7900

В Сингапуре готовится протестировать полноразмерный автономный автобус Volvo 7900.

Электрический автобус шведского автопроизводителя Volvo 7900 будет перевозить до 80 пассажиров одновременно из Технологического университета Наньян (NTU). Между тем, второй автобус Volvo 7900 с самостоятельным управлением будет испытан на автобусной станции, управляемой оператором общественного транспорта страны. Скорее всего, оба в конечном итоге присоединятся к парку транзитных транспортных средств, в том числе небольших минивэнов и полноразмерных автобусов, которые должны появиться в трех регионах Сингапура в 2022 году.

Великобритания и Япония также планируют аналогичные самостоятельные транспортные инициативы. NTU утверждает, что Volvo 7900 потребляет на 80 процентов меньше энергии, чем дизельный автобус аналогичного размера. Университет был в центре экспериментов по автономному транзиту в Сингапуре, ранее даже создавая «мини-городок» для испытаний автономных автобусов. Он объединил усилия с Volvo для разработки 7900 в начале 2018 года.