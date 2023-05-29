Автономность Sony Project Q составит всего 3-4 часа

На прошлой неделе Sony представила свою портативную консоль Project Q и во время мероприятия-демонстрации представители компании ответили на множество вопросов о данном устройстве, однако не была озвучена автономность — производитель не уточнил, сколько устройство сможет работать на одном заряде батареи. К счастью Том Хендерсон, инсайдер игровой индустрии с большим опытом и довольно точной информацией, заявил, что Project Q от Sony будет работать только три-четыре часа без подзарядки. При этом стоит отметить, что новейшую портативную консоль Sony можно охарактеризовать как не самое умное устройство, поскольку она не имеет собственных процессоров для обработки игрового контента PlayStation. Всю вычислительную мощность устройства необходимо использовать для обработки потоковой передачи игр и считывания команд, веддённых пользователем, но не более того.

С учётом небольшой нагрузки на обработку получаемого контента, можно было бы ожидать, что Sony Project Q сможет предложить продолжительное время автономной работы на уровне конкурента-аналога Logitech G Cloud. Однако, если информация Хендерсона верна, пользователи получат крайне ограниченное время работы без подключения к сети. Скорее всего, Sony решила, что геймерам этого вполне достаточно, или решение было обусловлено общим весом, размером или стоимостью портативной консоли. Но геймеры явно будут не сильно довольны происходящим, потому что 4 часа работы от батареи — очень мало.
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